Ogromne zapasy węgla w Ukrainie. Kijów chce przekazać część Polsce

Ukraina ma dwa i pół razy większe zapasy węgla niż rok temu w tym samym okresie. "Możemy pomóc naszym polskim braciom przygotować się do tej zimy" - zadeklarował Prezydent Wołodymyr Zełenski, informując, że do Polski może trafić we wrześniu 100 tys. ton tego paliwa.