Parkować na przejściu można, jak się człowiekowi spieszy, a jest tłok...

Duży plus dla pani kupującej t-shirt dla dziecka – w przeciwieństwie do większości kierowców nie chciała się bić. To miłe. Dla przykucia uwagi, audi zaparkowane na przystanku autobusowym na Marszałkowskiej (tej w Warszawie). Zdjęcie z 17 sierpnia 2020 (fot. Oktawia Kromer).