Awantura przed Biedronką. Kobieta wzięła jedzenie ze śmietnika

Awantura przed Biedronką na terenie Białegostoku. 31-latka zabrała warte ok. 100 zł jedzenie, które pracownicy Biedronki wyrzucili do firmowego śmietnika. Gdy odchodziła z pakunkiem, zatrzymał ją ochroniarz. Wtedy doszło do przepychanki. Na miejscu pojawiła się policja, ukarała kobietę za kradzież.