Genialny dowódca zabiera Rosjanom wszystko. Kim jest Ołeksandr Syrski

To pod jego dowództwem Ukraińcy wyzwolili leżące w obwodzie charkowskim miasto Bałaklija. Wcześniej został wyznaczony do kierowania obroną Kijowa, a podczas wojny we wschodniej Ukrainie w 2014 r. był szefem sztabu operacji antyterrorystycznych. Kim jest ostatni ukraiński generał pułkownik?