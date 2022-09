Siła kłamstwa. Podkomisja Macierewicza ukryła dowody niezgodne z tezą o zamachu

Od 12 lat powtarza, że to był zamach, ale dotąd nie przedstawił na to żadnych dowodów - Antoni Macierewicz. Reporter dotarł do nagrań, zdjęć i międzynarodowych ekspertyz, które - choć zostały zlecone przez samą podkomisję - nigdy nie znalazły się w jej raportach, także w tym ostatnim - końcowym.