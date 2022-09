Czy pijakom na koniec życia należy się całodobowa opieka i podtrzymywanie życia?

Pan Bogusław ma parkinsona i wymaga całodobowej opieki. Po samobójstwie żony mężczyzna zdany był na łaskę sąsiadów. Reportaż TVN. Zapraszam do dyskusji. Czy ktoś kto nic nie wniósł do społeczeństwa, z własnej winy nie stworzył żadnych więzi powinien być utrzymywany przez to społeczeństwo?