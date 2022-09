Podniesienie płacy minimalnej z 3010 zł do poziomu 3600 zł od 1 lipca 2023

Premier Mateusz Morawiecki podczas XIV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach: To ci, którzy proponują, aby natychmiast podnieść wynagrodzenia na przykład o 20%. To są twórcy inflacji. Oni proponują taki schemat jaki mieliśmy do czynienia w Turcji[...] Dlaczego ? Zapytajcie ich.