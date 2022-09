Ukraina: na wyzwolonych obszarach pojawiają się relacje o rosyjskich torturach

Okupanci zadbali o to, by krzyki były słyszalne, wyłączając hałaśliwą wentylację budynku. „Wyłączyli ją, aby wszyscy mogli usłyszeć, jak ludzie krzyczą, gdy są zrażeni prądem” – powiedział nam. „Robili to niektórym więźniom co drugi dzień… Robili to nawet kobietom”. [ENG]