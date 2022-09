PiS jest jak Szwejk udający idiotę, ale idiotami byli ci, którzy w to uwierzyli

PiS stworzył sobie „szwejkowy” wizerunek – komentatorzy i politycy opozycji kochają to. Macierewicz to wariat, Kaczyński ma łupież i dziurawe buty, Morawiecki plecie jak potłuczony, Obajtek cwaniaczek łupiący nawet swoich krewnych. Nie to co my – inteligentni, oczytani i nienagannie ubrani.