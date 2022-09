Jura - region zamków i skałek - w najbliższy weekend ma swoje święto

Jura Krakowsko-Częstochowska to jeden z piękniejszych, przyrodniczych regionów w Polsce. Jego wizytówką są białe ostańce i zamki na nich posadowione w czasach króla Kazimierza Wielkiego. Co roku we wrześniu obchodzi swoje święto Juromanię. Zaczyna się już jutro i potrwa do niedzieli.