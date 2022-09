Putin ośmieszony. Prezydent Rosji padł ofiarą własnej taktyki

Władimir Putin podczas spotkań ze swoimi gośćmi często zmuszał ich do oczekiwania na spotkanie. Teraz to on postawiony został w analogicznej sytuacji, bowiem prezydent Kirgistanu spóźnił się na rozmowę z rosyjskim przywódcą podczas spotkania szefów państw Szanghajskiej Organizacji Współpracy.