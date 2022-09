Sonda dot. wzrostu cen opału: "Trzeba k***a szykować sznurek, bo co więcej?"

Sonda w najbiedniejszej gminie w Polsce dot. wzrostu cen opału: "Tu mam starą, nieocieploną chałupinę, to trzeba k***a szykować sznurek, bo co więcej?", "Mam drzewo w lesie, to mi je k***a kradną", "Aby 18’ było ciepło w domu i starczy, można raz dziennie jeść, aby tylko wojny nie było".