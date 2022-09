„Razem”: Wyłączanie atomu w czasie walki z emisjami CO2 to zbrodnia klimatyczna

W europejskim interesie leży by do zamknięcia ostatnich niemieckich elektrowni jądrowych w ogóle nie doszło. Tym bardziej, w czasie walki z każdą emitowaną toną CO2 do atmosfery. Jest to zbrodnia klimatyczna, za którą zapłacimy za którą zapłacimy wszyscy – mówi posłanka „Razem” Paulina Matysiak.