Masowy grób w Iziumie. Zełenski: Rosja wszędzie zostawia śmierć!

"Jutro do Iziuma przybędą dziennikarze ukraińscy i zagraniczni. Chcemy, aby świat wiedział, co się naprawdę dzieje i do czego doprowadziła rosyjska okupacja. Bucza, Mariupol, teraz niestety Izium... Rosja wszędzie zostawia śmierć. I musi za to zostać pociągnięta do odpowiedzialności" - Zełenski.