"Patriotyczne ławeczki" tylko do końca listopada. Koszt jednej to 100 tys. zł

"Patriotyczne ławeczki", które pojawiły się w różnych miejscach w kraju, wzbudziły szereg kontrowersji. Koszt jednej to aż 100 tys. zł. Za wszystko zapłacił bank należący do Skarbu Państwa, czyli Bank Gospodarstwa Krajowego. Jednak znikną one z przestrzeni publicznej wraz z końcem listopada.