Zapraszał Kozłowską, by atakowała Polskę przed Radą Europy. Współpracował z GRU

Obecny i byli przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (ZPRE) na usługach ruskiego GRU. Kiedy polskie władze ograniczały L. Kozlowskiej wjazd do Polski z uwagi na podejrzenie współpracy z rosyjską agenturą, to Tiny Kox zaprosił ją by wygłosiła przemówienie, w którym atakowała Polskę.