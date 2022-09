„Świnie żyły w lepszych warunkach”. Ukraińcy o życiu pod Rosyjską okupacją

Weszliśmy do jednego domu – świnie żyły w lepszych warunkach podszedł do mnie rosyjski artylerzysta i powiedział: „Uratowaliśmy cię przed nazistami”. Poprosiłem go, żeby pokazał mi chociaż jednego. Próbowałem im wytłumaczyć, że niszczą bliskie niegdyś relacje między Ukraińcami i Rosjanami