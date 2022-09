Tarcza [wpisz nazwę problemu]. Ps. kosztami się nie martw, ciemny lud zapłaci

Pewnego dnia lekką ręką rozdysponowano 35 mld zł. Na co? Na tarcze. Tarcze stały się symbolem władzy, która od wybuchu pandemii rozdała lub zaplanowała do wydania kilkaset miliardów złotych. Tarcze są środkami przeciwbólowymi, one nie leczą, tylko łagodzą ból, nie rozwiązują problemów, ukrywają je.