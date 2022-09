"Zobaczcie jak LasyPanstwowe w porozumieniu z pis, golą polskie lasy. Łupią Polskę, niczym szwedzki potop. Jak widać na filmie, starają się to robić jak najbardziej po cichu i wszystko w tym celu jest zaplanowane. Święte brzozy, królewskie dęby jadą do Chin, Skandynawii etc"