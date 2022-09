W Warszawie rozpada się co drugie małżeństwo. "Szerzą mentalność rozwodową"

Jak tłumaczył prezes Centrum Życia i Rodziny Paweł Ozdoba, marsz to odpowiedź na obecny kryzys małżeństwa i rodziny. "W Warszawie statystycznie rozpada się już co drugie małżeństwo, co za tym idzie, skala jest porażająca".