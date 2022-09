Lizbona (Portugalia) - zabytkowe tramwaje, Pasteis de Nata, Most 25 Kwietnia

Zabytkowe tramwaje, w szczególności linia 28, pyszne Pasteis de Nata, Most 25 Kwietnia, azulejos to tylko niektóre z najbardziej charakterystycznych symboli Lizbony. Portugalska stolica to przepiękna architektura i zabytki, a wąskie uliczki Alfamy pozwalają na odcięcie się od zgiełku turystów.