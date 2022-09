W Polsce trwa hekatomba rzek na którą decydenci przymykają oko

Sprawa Odry to niestety nie jest przypadek czy odosobniony incydent. Podobne rzeczy zdarzają się średnio co miesiąc: potok Wilczka, Raba, Bóbr - to pomniki bezkarności trucicieli i impotencji odpowiedzialnych organów. Tych samych, które od 2 lat bezskutecznie szukają sprawców zatrucia rzeki Barycz