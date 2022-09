Rosyjscy okupanci więzili i torturowali 7 obywateli Sri Lanki

Po wkroczeniu rosyjskich wojsk do Kupiańska, Lankijczycy ukrywali się w domu przez jakiś czas, ale przy próbie ucieczki do Charkowa zostali porwani. Byli bici i głodzeni. Rosyjscy żołnierze wyrywali im paznokcie i zmuszali do niewolniczej pracy. Próbowali też wymusić zapłatę okupu.