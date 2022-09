Włochy: Starożytny most wytrzymał uderzenie fali powodziowej. Nowoczesne runeły

Liczący dwa tysiące lat most we włoskim regionie Marche wytrzymał uderzenie gwałtownej fali powodziowej i w przeciwieństwie do kilku innych nowoczesnych konstrukcji nie zawalił się. Starożytna konstrukcja jest tylko nieznacznie zniszczona, ale okazała się wyjątkowo stabilna.