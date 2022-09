Allegro wprowadza dostawy tego samego dnia do paczkomatów

Do paczkomatów One Box, Allegro postanawia prowadzić dostawy tego samego dnia. Jak widać model Quick Commerce rośnie w siłę. Jak podają statystyki Allegro, aż 71% badanych wybrałoby zakupy z dostawą na dziś, zamiast udać się do sklepu stacjonarnego. Usługa ta dostępna jest obecnie...