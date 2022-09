JKM popiera UA ale jeśli UA zacznie wygrywać to zacznie wzywać do popierania RUS

Popieram Ukrainę. Ale jeśli Ukraina utrze nieco nosa JE Włodzimierzowi Putinowi i JE Aleksander Łukaszenka wykorzysta to by ogłosić likwidację ZBiRu, to będę wzywał do wsparcia FR - ponieważ boję się zbyt silnej Ukrainy na naszej granicy. FR nie ma do nas roszczeń - Ukraina ma!