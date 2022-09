Jak psy piją wodę?

Okazuje się ze Psy nie mogą "ssać" płynów tak jak my. Częściowo wynika to z ich policzków, a częściowo z kształtu ust i pyska. Ale psy wypracowały inny sposób picia. Niektórzy ludzie myślą, że psy liżą wodę i wyginają język do przodu. Jednak psy robią coś wręcz przeciwnego!