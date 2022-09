Przemówienie Dudy na forum ONZ: "Rosja winna jest Ukrainie reparacje wojenne"

- Nie ma sprawiedliwości bez zadośćuczynienia. Polska nie zaprzestanie działań zmierzających do pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności za naruszenia prawa międzynarodowego – mówił Andrzej Duda. - Ktoś, kto świadomie niszczy uprawy w spichlerzu świata będzie za to ścigany do końca swojego życia.