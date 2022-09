Zbuntują się przeciwko Putinowi? Ruch antywojenny wzywa do masowych...

protestów. Po tym jak Władimir Putin ogłosił w orędziu częściową mobilizację, antywojenny ruch "Wiosna" wezwał Rosjan do wyjścia w całym kraju na ulice. "Tysiące rosyjskich mężczyzn - naszych ojców, braci i mężów - zostanie wrzuconych do wojennej maszynki do mięsa.