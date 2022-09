Starcie w Bundestagu ws. broni dla Ukrainy. "Ciężki błąd, podział Europy"

" Niemiecka opozycja z CDU/CSU wezwała w parlamencie Olafa Scholza do militarnego wsparcia Ukrainy czołgami Leopard i inną ciężką bronią, a działania kanclerza i rządu w tej kwestii nazwała ciężkim błędem, który prowadzi do głębokiego podziału w Europie. Doszło do ostrej polemiki z rządzącym SPD"