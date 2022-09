Dyrektor szpitala: Nikt nie chce dostarczać nam prądu

- Państwowe firmy nie widzą sensu dostarczania energii do szpitali. Dopiero, gdy moja placówka będzie wykluczona z grupy zakupowej, to ta spółka być może przystąpi do przetargu - mówił w piątkowym "Graffiti" Wojciech Konieczny, dyrektor częstochowskiego szpitala i senator Polskiej Partii...