Polskie Sieci Elektroenergetyczne ogłosiły okres zagrożenia rynku mocy

Sytuacja w polskiej energetyce robi się naprawdę napięta. Do tego stopnia, że konieczne okazało się ogłoszenie okresu zagrożenia. To sygnał dla elektrowni. PSE może skorzystać z tej opcji w sytuacji, gdy rezerwy mocy skurczą się tak mocno, że istnieje zagrożenie dostaw energii do odbiorców.