Jeffrey Dahmer – morderca skazany na prawie 1000 lat więzienia [18+]

Wabił młodych mężczyzn, odurzał i bestialsko mordował, ale dużo straszniejsze było to, co działo się później. Przez blisko dekadę Jeffrey Dahmer zabił co najmniej 17 osób, stając się jednym z najgroźniejszych seryjnych morderców w historii Stanów Zjednoczonych. Jak to wszystko się zaczęło?