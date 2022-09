Belgia zamyka elektrownię jądrowa Doel 3 w celu uspokojenia partii zielonych

Pomimo wysokich cen prądu oraz apeli o odłożenie w czasie decyzji, pierwsza belgijska elektrownia jądrowa zostanie dnia dzisiejszego zamknięta Jest to spełnieniem postulatów jakie wynegocjowały sobie partie zielonych wchodzące do rządu. Elektrownia zabezpiecza ok. 50% belgijskiego zapotrzebowania