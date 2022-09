Wielka Brytania. Rząd obniża podatki i zaostrza zasady pobierania zasiłków.

Brytyjski rząd zapowiedział rekordowe obniżki podatków, największe od pół wieku. Gabinet Liz Truss obiecuje, że to napędzi wzrost i wesprze przedsiębiorczość. To gwałtowna zmiana kursu w stosunku do czasów dwóch poprzednich konserwatywnych administracji: Borisa Johnsona i Theresy May.