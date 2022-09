"Koncentrator tlenu pobiera 300 kWh mies." "to co będzie po 1 stycznia przeraża"

Łukasz Krasoń: "Duży respirator lub koncentrator tlenu pracuje na prąd. Ponieważ jest to sprzęt medyczny pierwszej potrzeby, to musi on nie rzadko działać przez 24 h" Pobór prądu jest wysoki.. nawet 3600 kWh rocznie" "Cena życia pod respiratorem już dziś jest wysoka" "To co będzie po 1 I przeraża"