Kaczyński zapowiada ustawę zmieniającą sposób liczenia głosów w wyborach

Jestem przekonany, że uczciwe wybory wygramy my. A jeśli my wygramy, to wygra Polska - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas spotkania z mieszkańcami Oleśnicy. Zapowiedział też, że rządząca koalicja przygotuje ustawę, która wprowadzi zmiany w sposobie liczenia głosów.