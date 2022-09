Ławrow w ONZ: Doktryna nuklearna będzie miała zastosowanie do terytoriów Ukrainy

..."przyłączonych" do Rosji. Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow zapowiedział w sobotę w Nowym Jorku, że wszystkie rosyjskie prawa i doktryny, w tym doktryna nuklearna, będą miały zastosowanie do terytoriów Ukrainy, "przyłączonych" do Rosji w drodze "referendów".