Podatek od zysków nadzwyczajnych dla spółek ma wynieść 50 proc. - Sasin

"Zaproponowałem podatek od nadmiarowych zysków. Moja propozycja jest taka, żeby to był podatek 50 proc. Mam nadzieję, że rząd to przyjmie. To bardzo wysoki podatek, który da budżetowi państwa 13,5 mld zł" - powiedział wicepremier Jacek Sasin w "Gościu Wiadomości" TVP.