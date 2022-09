Strzelanina w szkole w Rosji. Uczniowie wyskakiwali z okien

Strzelanina w szkole w Rosji. W Iżewsku w Udmurcji napastnik zastrzelił ochroniarza i otworzył ogień do uczniów. Do ataku doszło w szkole średniej w Iżewsku. Jak podają kanały informacyjne na Telegramie "człowiek w czerni" postrzelił ochroniarza i ruszył dalej, strzelając do uczniów.