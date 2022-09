Cyberpunk 2077 znów bije rekordy i detronizuje Wiedźmina 3.

Cyberpunk 2077 niemal dwa lata po premierze wrócił do łask graczy. Liczba osób, które odpaliły jednocześnie grę, przebiła Wiedźmina 3. Ponad 100 tys. graczy do powrotu do Night City zachęcił nowy serial Netfliksa. Dobre wyniki są też zwiastunem renesansu branży gier na Warszawskiej...