Bunt w Dagestanie przeciwko Putinowi. Dochodzi do dantejskich scen.

W Dagestanie na rosyjskim Kaukazie Północnym trwają masowe protesty przeciwko mobilizacji Dagestańczyków do wojska i ich wyjazdowi do Ukrainy. Protestują głównie kobiety, broniące swoich synów, ojców i mężów. Manifestacje są blokowane przez policję, dochodzi do dantejskich scen.