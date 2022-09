Ropa tanieje, ale... wysokie ceny na stacjach pozostaną z nami

Ceny ropy na nowojorskiej giełdzie od kliku dni notują spadki - w ostatnim tygodniu było to około siedmiu procent. W tym samym czasie psychologiczną granicę pięciu złotych przebił dolar, co sprawia, że chociaż powinno być taniej to będzie tak samo, albo drożej. [No cóż, biednemu zawsze wiatr w oczy]