rosjanie dostają właśnie "pierwszą lekcję" z wojny na Ukrainie. Jak smakuje?

Mobilizacja to była najtrudniejsza decyzja putina podczas wojny. Długo zwlekał, zanim uległ swojej "partii wojny". To pierwsza i najważniejsza lekcja dla rosjan jako społeczeństwa. Oni dopiero 21 września zrozumieli, co wydarzyło się 24 lutego. Przestali oglądać wojnę jak kibice - mecz piłkarski.