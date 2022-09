Były generał USA w Europie: Wysyłanie rosyjskich rezerwistów na Ukrainę to...

"Wysyłanie nowych rekrutów, słabo wyszkolonych rosyjskich rezerwistów i niewyszkolonych cywilów na Ukrainę to przepis na rzeź. Nie są przygotowani na to, co ich spotka" - ocenił w artykule dla "Washington Post" były generał wojsk USA w Europie Mark Hertling.