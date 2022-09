"Nikt nie jest taki glupi". Podpalacz punktu szczepien przyznal sie do winy

Pamiętacie, jak 'ten normalny z Konfederacji' snuł teorie spiskowe, że podpalenie punktu szczepień jest operacją pod fałszywą flagą? Sąd skazał za to Huberta C na pięć lat więzienia. Mężczyzna przyznał się do winy. "Nikt nie jest aż tak głupi" - poza Dziamborem.