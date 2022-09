MF chwali się nadwyżką 27,5 mld zł, ale nie wspomina o wzroście zadłużenia xd

Tymczasem dług publiczny też urósł: |> (PDP) na koniec II kw. 2022 r. wzrósł do 1 175 320,7 mln zł, czyli wzrost o 26,74 mld zł (+2,3%) w stosunku do końca 2021 r. || |> (EDP) na koniec II kw. 2022 r. wzrósł do 1 453 456,9 mln zł, czyli wzrost o 42,96 mld zł (+3,0%) w stosunku do końca 2021 r.