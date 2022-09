Egzekutor Ziobry może stracić mieszkanie. Władze Warszawy idą do sądu

Ma własny dom pod Warszawą, a mimo to zajmuje ponad 70-metrowe mieszkanie komunalne w atrakcyjnym miejscu stolicy. Sędzia Piotr Schab jest rzecznikiem dyscyplinarnym polskich sądów i to on na polecenie Ziobry musztruje niepokornych sędziów. Sam uważa, że zajmując tani miejski lokal, nie narusza…