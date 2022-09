Krakowski Kazimierz - klimatyczna dzielnica żydowska

Kiedyś Kazimierz był samodzielnym miastem na wyspie. Dziś to wyjątkowa część Krakowa z największym kompleksem synagog w Polsce. Odnajdziesz tu m.in. najstarszą w kraju Synagogę Starą. Kazimierz to również bardzo klimatyczne restauracje, knajpki i zaułki. No i zapiekanki z Okrąglaka!