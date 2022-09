Chcą nas zadłużyć po uszy: dług EDP już w 2025 r. ma sięgnąć 2 bln zł (+30%)

W 2022 dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (EDP) ma się lekko obniżyć do 51,7% PKB z 53,8% w 2021. W kolejnych latach ma jednak rosnąć do 53,3% w 2023 i 56% w 2026 - wynika ze „Strategii zarządzania długiem na lata 2023–26” przyjętej przez rząd. Szacowany koszt obsługi długu ok. 2%PKB